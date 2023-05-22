سياسة
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أتراك أوروبا يُقبِلون على التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
تتواصل عملية تصويت الأتراك بالخارج في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وسط إقبال لافت. وشهدت عمليات اقتراع الأتراك في عدة دول أوروبية مظاهر لافتة بين من يصوت لأول مرة، ومن تقترع حاملة طفلها الرضيع حديث الولادة.
أتراك أوروبا يُقبِلون على التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
أتراك أوروبا يُقبِلون على التصويت في جولة الإعادة / صورة: AA
22 مايو 2023

شهدت عمليات اقتراع الأتراك في الخارج بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية مظاهر لافتة، بين من يصوّت لأول مرة، ومن تقترع حاملة طفلها الرضيع حديث الولادة.

ففي مدينة ليون الفرنسية أدلى زوجان حديثان بصوتيهما مرتديين ملابس الزفاف، فيما صفّق ناخبون وأعضاء هيئة الانتخابات في مدينة كارلسروه الألمانية لناخب يقترع للمرة الأولى في حياته بعدما دخل السن القانونية.

وفي تصريح للأناضول قالت بانو ترزي أوغلو، القنصل العامّة التركية في كارلسروه، إنها سعدت كثيراً بمشاركة شابّ للمرة الأولى في حياته بالانتخابات.

وأشارت إلى الإقبال الكبير من الأتراك المقيمين في ألمانيا على المشاركة في انتخابات الجولة الثانية.

وقالت إن عملية الاقتراع مستمرة في البعثات الدبلوماسية التركية بألمانيا بين الساعة الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً، وذلك حتى 24 مايو/أيار الحالي.

وفي مدينة ليون الفرنسية قال القنصل العامّ التركي مسلم آي غون للأناضول، إن مركز الاقتراع استقبل زوجين جديدين أدليا بصوتيهما مرتديين ملابس الزفاف.

وأوضح آي غون أنه استقبل الزوجين بنفسه وهنأهما بزفافهما، آملاً أن يجلب صوتاهما الخير لتركيا ولشعبها بعد أن أدّيا واجبهما الوطني.

وفي النمسا صوّتَت سيدة تركية في البعثة الدبلوماسية التركية بالعاصمة فيينا، مصطحبة معها طفلها الرضيع الذي ولدته حديثاً.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، تجاوز عدد الأتراك المقيمين في الخارج مليون مقترع، في عملية الانتخاب المستمرة بالخارج حتى 24 مايو/أيار الحالي.

وفي 14 مايو/أيار الجاري شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان، والمرشح المنسحب زعيم حزب البلد محرم إنجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، ومحرم إنجه (المنسحب) 0.43%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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