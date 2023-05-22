سياسة
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جاوش أوغلو: لا يصحّ القول إننا سنعيد جميع اللاجئين السوريين
أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن أنقرة ستعمل على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين السوريين وإعداد البنية التحتية، مشيراً إلى أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلّها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.
جاوش أوغلو: لا يصحّ القول إننا سنعيد جميع اللاجئين السوريين
جاوش أوغلو: مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية / صورة: AA
22 مايو 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه لا يصح القول إن تركيا ستعيد اللاجئين السوريين كافةً إلى بلادهم، مشيراً إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة بحاجة إلى أيدٍ عاملة.

وأوضح جاوش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران.

وأضاف أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأردف: "أعدنا 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ، وسيُعاد مزيد من اللاجئين إلى بلادهم".

وقال جاوش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفاً: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم، لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة.

وشدّد جاوش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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