سياسة
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YPG الإرهابي: هزيمة أردوغان في الانتخابات ستحقّق انتقامنا
اعتبر صالح مسلم، أبرز زعماء تنظيم PKK/YPG الإرهابي، أن هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية ستعني الانتقام من جميع عمليات الجيش التركي في سوريا.
YPG الإرهابي: هزيمة أردوغان في الانتخابات ستحقّق انتقامنا
صالح مسلم: هزيمة أردوغان في الانتخابات ستعني الانتقام من جميع عمليات الجيش التركي في سوريا / صورة: AA
22 مايو 2023

قال صالح مسلم، أبرز زعماء ما يسمى الجناح السياسي لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، إن هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية ستعني الانتقام من جميع عمليات الجيش التركي في سوريا.

وقال مسلم في تصريح متلفز لإحدى قنوات تنظيم PKK الإرهابي، إن "الجيش التركي بالميدان منذ 2016، والآن الفرصة متاحة للمرة الأولى في صندوق الاقتراع"، في إشارة إلى الانتخابات التركية.

وأضاف: "في حال تمكنّا من هزيمته (الرئيس أردوغان) في الصندوق، سنكون أخذنا انتقامنا من شخص واحد عن كل ذلك (في إشارة إلى عمليات الجيش التركي)".

وتشهد تركيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وكانت القوات التركية نفّذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمَي داعش وYPG الإرهابي.

وحرّرَت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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