سياسة
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أنقرة تعلن  تحييد قيادي بارز في تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مسؤول شبكة الاتصالات والسايبر في تنظيم PKK الإرهابي بعد عملية أمنية معقدة نفذتها شمال العراق.
أنقرة تعلن  تحييد قيادي بارز في تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق
انضم إمره شاهين إلى تنظيم PKK الإرهابي عام 2014، ونشط في أقسامه الطلابية والشبابية / صورة: AA
22 مايو 2023

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد إمره شاهين الملقب بـ"رودي" المسؤول عن شبكة الاتصالات في تنظيم PKK الإرهابي، في عملية اغتيال مركزة في منطقة غارا شمالي العراق.

وأشرف شاهين على عملية بناء وتشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بالتنظيم الإرهابي، كما عمل مع مراد قرايلان القيادي البارز في التنظيم.

واحتلّ شاهين موقعاً مهماً على قائمة أهداف أجهزة الأمن التركية، لما يلعبه من دور في تشغيل وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالتنظيم الإرهابي.

وحسب الاستخبارات التركية، فقد بدأت عملية استهداف شاهين بتعيين وتثبيت موقع وجوده في منطقة غارا شمالي العراق، ليُتلِف بعد ذلك عناصر الجهاز في المنطقة شبكة الاتصالات باعتباره طعماً لاستدراج شاهين، الذي تولى عملية إصلاحها، لتستغل الاستخبارات التركية خروجه من مخبئه لتحييده هو وحارسه الشخصي.

وانضم إمره شاهين إلى تنظيم PKK الإرهابي عام 2014، ونشط في أقسامه الطلابية والشبابية في مدينة إسكي شهير غربي تركيا، قبل أن ينضم إلى عناصر التنظيم الإرهابي في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا، ويشارك في عدد من العمليات الإرهابية في المنطقة.

وفي عام 2019، التحق شاهين بتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، وتلقى دورات تدريبية في صناعة المتفجرات وإنتاجها، ليترقى في عام 2020 إلى منصب قيادي في الوحدة الخاصة، إذ تولى مسؤولية تطوير شبكة الاتصالات المشفرة لعناصر التنظيم، وإدارة وحدة السايبر فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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