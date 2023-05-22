سياسة
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تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية 4% في مايو
ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 4 في المئة على أساس شهري في مايو/أيار الجاري، مقارنة مع أبريل/نيسان الماضي، من 87.5 إلى 91.1 نقطة.
تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية 4% في مايو
ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا / صورة: AA
22 مايو 2023

أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع 4 في المئة في مايو/أيار في تركيا وبلغ 91.1 نقطة.

جاء ذلك في بيان هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، حول مؤشر الثقة الاقتصادية الشهري.

ولفت البيان إلى أن مؤشر الثقة ازداد بنسبة 4 في المئة مقارنة مع أبريل/نيسان الماضي، من 87.5 إلى 91.1 نقطة.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

ويشير التصنيف فوق 100 إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، فيما تشير القيمة الأقل من 100 إلى تقييم سلبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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