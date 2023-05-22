سياسة
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فرنسي يصل إلى تركيا بدراجة هوائية قاصداً مكة المكرمة لأداء الحج
بعد رحلة امتدت لشهر وصل الفرنسي من أصل مغربي نبيل النصري إلى تركيا قاطعاً 11 دولة في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
فرنسي يصل إلى تركيا بدراجة هوائية قاصداً مكة المكرمة لأداء الحج
أراد النصري إحياء تجربة الحج التقليدي التي اتبعها المسلمون في الماضي / صورة: AA
22 مايو 2023

وصل الفرنسي من أصل مغربي نبيل النصري على متن دراجته الهوائية إلى تركيا، محطته الحادية عشرة في رحلته التي بدأها من فرنسا لأداء فريضة الحج.

وأراد النصري (41 عاماً) إحياء تجربة الحج التقليدي التي اتبعها المسلمون في الماضي، ولفْت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وانطلق النصري من فرنسا في 22 أبريل/نيسان الماضي، قاصداً المملكة العربية السعودية، ومر بعشر دول قبل وصوله إلى ولاية أدرنة غربي تركيا.

ووفقاً لنبيل النصري فقد قطع مسافة 2850 كيلومتراً منذ بداية رحتله في 22 أبريل/نيسان الماضي، بهدف تحذير الناس من الاحتباس الحراري، داعياً إلى ضرورة احترام البيئة والطبيعة.

وأضاف النصري أن هدفه الثاني هو إحياء التقليد القديم للمسلمين في ذهابهم إلى مكة عبر وسائل النقل التقليدية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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