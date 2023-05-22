تعرض مبنى "البيت التركي" الذي يضم القنصلية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر الممثلية الدائمة لتركيا في الأمم المتحدة الاثنين لهجوم من شخص مجهول.

وأفاد شهود عيان بأن المبنى الواقع مقابل مقر الأمم المتحدة تعرض لهجوم الساعة 3:14 حسب التوقيت المحلي التركي.

وأضافوا أن شخصاً مجهول الهوية هاجم المبنى بقطعة حديد وحطم زجاج الطوابق السفلية منه.

وعقب إبلاغها بالهجوم اتخذت شرطة نيويورك تدابير أمنية حول المبنى وفتحت تحقيقاً حول الحادث.

وأعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أنّ الهجوم الذي تعرض له البيت التركي، اقتصر على أضرار مادية.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، الاثنين، أشار إلى أنّ الهجوم وقع في الساعة 03.14 بالتوقيت المحلي (ت.غ-4) من قبل شخص مجهول. وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي، 12 لوح زجاج في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

ولفت إلى أنّ الفاعل ترك القضيب الحديدي في مكان الهجوم ولاذ بالفرار، معربا عن أمله في تحديد هويته وتوقيفه.

وأكد أوزغور أنّ الهجوم "لن يؤثر إطلاقا على تصويت المواطنين الأتراك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما بين 20 و24 مايو/ أيار الجاري.