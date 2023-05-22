أعلنت الهيئة الإيرلندية لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي الاثنين فرض غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار على شركة" ميتا" مالكة فيسبوك لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات.

وأوضحت اللجنة التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن الغرامة فرضت على شركة ميتا "لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق".

وقالت اللجنة إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)"، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورج على شركة أمازون عام 2021 لانتهاك الخصوصية والتي بلغت 746 مليون يورو.

وقالت ميتا في بيان إنها ستستأنف الحكم بما في ذلك "الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".

وأضافت ميتا: "بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود فإن الإنترنت يهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية".

واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقراتها الأوروبية في إيرلندا.