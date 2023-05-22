سياسة
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اشتباكات السودان.. الجيش يشن ضربات جوية قبيل وقف إطلاق النار
قال شهود عيان إن الجيش السوداني نفّذ ضربات جوية استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنتشرة بمناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل/نيسان.
اشتباكات السودان.. الجيش يشن ضربات جوية قبيل وقف إطلاق النار
شنّ الجيش السوداني ضربات جوية بالخرطوم لتحقيق مكاسب أمام قوات الدعم السريع قبل ساعات من سريان وقف إطلاق النار لأسبوع / صورة: AFP
22 مايو 2023

قال سودانيون إن الجيش شنّ ضربات جوية بالعاصمة الخرطوم الاثنين، فيما يسعى لتحقيق مكاسب أمام قوات الدعم السريع قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع يهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات.

وأفاد شهود بأن الجيش نفّذ أيضاً ضربات جوية مساء الأحد استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنتشرة بمناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل/نيسان.

وقال الجانبان إنهما سيلتزمان وقف إطلاق النار الذي يبدأ الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي (19:45 ت.غ). وعلى الرغم من استمرار القتال خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذه هي الهدنة الأولى التي يجري الاتفاق عليها رسمياً بعد إجراء مفاوضات.

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

وأحيا الاتفاق الآمال بتوقف الحرب التي سببت نزوح نحو 1.1 مليون من ديارهم، منهم أكثر من 250 ألفاً فروا إلى الدول المجاورة، مما يهدد بزعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

وقال سكانٌ الاثنين إن ضربات جوية وقعت بالخرطوم وأم درمان وبحري، وهي المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم. وأضافوا أنه أمكن سماع دوي اشتباكات وسط مدينة الخرطوم.

محاصرون

وجد ملايين أنفسهم محاصرين بمنازلهم وأحيائهم بسبب القتال الدائر منذ أكثر من خمسة أسابيع في الخرطوم.

وأبلغ السكان عن تفاقم حالة فوضى ونهب فضلاً عن انقطاع الكهرباء والمياه. وبدأت الإمدادات الغذائية تنفد في بعض المناطق وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.

ويركز الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جدة على السماح بوصول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية. ويقول وسطاء بوجود حاجة إلى مزيد محادثات تستهدف سحب القوات من المناطق الحضرية من أجل إبرام اتفاق سلام دائم بمشاركة قوى مدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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