أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين عن عقد اجتماع "استثنائي" لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

ووفقاً لبيان الخارجية فإن الاجتماع يأتي "بناء على طلب من ‫المملكة الأردنية الهاشمية‬ ودولة ‫فلسطين‬".

وذكرت الوزارة أنه سيعقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي‬ في مدينة ‫جدة السعودية‬.

وأوضحت أن الاجتماع سيكون "استثنائياً" ومفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد ‫الأقصى‬ المبارك.

وصباح الأحد قالت محافظة القدس (جهة حكومية فلسطينية) إن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأثار اقتحامه الذي يعد الثاني منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إدانات عربية واسعة ودعوات لوقف التصعيد.

ومنذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية أحادياً لمتطرفين باقتحام المسجد يومياً ما عدا يومَي الجمعة والسبت من كل أسبوع.