سياسة
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جاوش أوغلو يطالب واشنطن بالكشف عن هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي
طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السلطات الأمريكية بتحديد هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي في نيويورك بأسرع وقت، معرباً عن تضامنه مع العاملين الدبلوماسيين هناك.
جاوش أوغلو يطالب واشنطن بالكشف عن هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي
جاوش أوغلو يطالب واشنطن بتوفير الحماية لممثليات تركيا / صورة: AA
22 مايو 2023

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السلطات الأمريكية بتحديد هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي في نيويورك بأسرع وقت، وتوفير الحماية اللازمة للممثليات الدبلوماسية التركية على أراضيها.

جاء ذلك في تغريدة للوزير جاوش أوغلو عبر تويتر، الإثنين، حول الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك.

ولفت جاوش أوغلو إلى تعرض البيت التركي لاعتداء أدى إلى تهشم زجاج مدخل المبنى.

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة تحديد هوية مرتكبي الهجوم بسرعة وتوفير الحماية اللازمة لممثلياتنا الدبلوماسية بصفتها البلد المضيف".

وأعرب عن تضامنه مع العاملين الدبلوماسيين الذين يقدمون الخدمات المختلفة بتفانٍ للمواطنين الأتراك وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتصويت في الانتخابات في هذه الفترة.

وفي وقت سابق الاثنين أعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أنّ الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول أشار إلى أن الاعتداء وقع في الساعة 3.14 بالتوقيت المحلي (ت.غ-4) من شخص مجهول.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحاً زجاجاً في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين 20 و24 مايو/أيار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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