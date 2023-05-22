سياسة
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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات القتال في السودان وتعلن نزوح مليون شخص
أعلن مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان عن نزوح نحو مليون شخص جراء الاشتباكات التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان. وفي السياق اتهم بيرتيس الأطراف المتحاربة بأنها "لا تولي اهتماماً كبيراً لقواعد الحرب"، ولا سيما في العاصمة السودان وإقليم دارفور.
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات القتال في السودان وتعلن نزوح مليون شخص
اتهم مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان الأطراف المتحاربة بأنها "لا تولي اهتماماً كبيراً لقواعد الحرب"، لا سيما في العاصمة السودان وإقليم دارفور. / صورة: Reuters
22 مايو 2023

حذّر مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان، فولكر بيرتيس، الاثنين، من التداعيات الصارخة للقتال الدائر، معلناً نزوح نحو مليون شخص جراء الاشتباكات التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة له بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسة عقدت لاستعراض التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان.

وقال إن أعمال العنف "التي لا معنى لها" في السودان، تسببت في نزوح مليون شخص من أماكن إقامتهم، بينهم 250 ألفاً عبروا خارج حدود السودان.

وكشف أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل نحو 190 طفلاً، موضحاً أن القتال أدّى إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وفي السياق، اتهم بيرتيس الأطراف المتحاربة بأنها "لا تولي اهتماماً كبيراً لقواعد الحرب"، ولا سيما في العاصمة السودان وإقليم دارفور.

وأردف قائلاً: "في الخرطوم ودارفور وأماكن أخرى، خاض الطرفان المتحاربان حربهما من دون مراعاة كافية لقوانين الحرب وأعرافها"، مشيراً إلى أنه دُمّرت المنازل والمتاجر ودور العبادة ومنشآت المياه والكهرباء أو إصابتها بإضرار.

وعليه، طالب المبعوث الأممي الجهات الفاعلة الإقليمية بـ"استخدام نفوذها مع الطرفين" من أجل وقف القتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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