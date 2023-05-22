دعا المرشح الرئاسي عن تحالف الأجداد سنان أوغان أنصاره للتصويت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 مايو/أيار الجاري.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أوغان بالعاصمة أنقرة أعلن تأييده لمرشح تحالف الجمهور ودعا من صوت له في الجولة الأولى لإعطاء صوته للرئيس أردوغان في الجولة الثانية.

وأكّد أن قرار دعم الرئيس التركي في الجولة الثانية هو قرار مبدئي وليس نتيجة مساومات سياسية.

وأشار إلى أنهم في تحالف الأجداد نجحوا في وضع القومية التركية بمركز السياسة للبلاد، إضافة إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما PKK وكولن.

وكذلك دفعوا التحالفين الأكبرين في الانتخابات التركية إلى إنشاء تقويم زمني لإعادة اللاجئين.

وأوضح أوغان أنّهم أخذوا بعين الاعتبار في قرار تأييد الرئيس التركي بالجولة الثانية من الانتخابات عدة أمور أبرزها ضرورة مواصلة الصناعات الدفاعية في أجواء من الاستقرار والسياسات الخارجية الصائبة فيما يخص "الوطن الأزرق".

وكذلك دعا لمزيد من العمل من أجل التكامل مع العالم التركي وتعزيز قوة منظمة الدول التركية.

وشدّد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلاد الذي يستوجب حسب رأيه أن تكون الأغلبية البرلمانية ومقام الرئاسة من تحالف سياسي واحد.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.