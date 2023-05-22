دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين الولايات المتحدة للبحث عن "الإرهابي" الذي هاجم البيت التركي في نيويورك و"فِعل ما هو ضروري".

وطالب أردوغان في كلمة له خلال إحدى الفعاليات بإسطنبول باعتقال الإرهابي الذي نفذ الهجوم ضد البيت التركي الذي يقع مقابل مبنى الأمم المتحدة.

وأضاف: "نقول للمسؤولين الأمريكيين إن عليهم إيجاد الإرهابي الذي نفذ هذا الفعل، وإن البيت التركي أمانة في أعناقكم".

كما لفت الرئيس التركي إلى أن "تنظيم PKK الإرهابي في أوروبا عندما رأى أن الأمور تجري على غير ما يرام بما يخص الانتخابات في تركيا هاجم الناخبين".

من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها للهجوم على البيت التركي مطالبة الجهات المعنية في نيويورك التحقيق بشكل موسع في الحادث. كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتداء على البعثة الدبلوماسية التركية في نيويورك.

وعقب الهجوم أجرى عمدة نيويورك أريك آدامز زيارة لموقع الحادثة، وتجول بالموقع برفقة القنصل العام التركي في نيويورك ريحان أوزغور وتلقى معلومات حول الاعتداء.

كما اطلع آدامز على عملية التصويت المتواصلة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية.

وفي تصريحات للأناضول قال أوزغور إنهم طالبوا بتعزيز الإجراءات الأمنية حول "البيت التركي".

وأوضح أنه أبلغ آدامز بأن القضية تجري متابعتها على أعلى المستويات في أنقرة، مضيفاً: "قال لنا إنهم سيتابعون القضية على أعلى مستوى".

وأعلن أوزغور أنّ الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي اقتصر على أضرار مادية.

وفي وقت سابق اليوم طالب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر السلطات الأمريكية بتوفير الحماية اللازمة للممثليات الدبلوماسية التركية على أراضيها.

ولفت جاوش أوغلو إلى تعرض البيت التركي لهجوم خسيس أدى إلى تهشم زجاج مدخل المبنى.

ووقع الهجوم الساعة 3.14 بالتوقيت المحلي (ت.غ-4) من شخص مجهول حطَّم 12 لوحاً زجاجياً في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46، بقضيب حديدي.

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما بين 20 و24 مايو/أيار الجاري.