هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقدمه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين هنأ شريف باتصال هاتفي الرئيس التركي للنتائج التي حققها في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأعرب شريف في اتصاله عن "تمنياته نجاح الرئيس التركي في الجولة الثانية، وأن تكون النتائج وسيلة خير للشعب التركي".

وفي 14 مايو/أيار الجاري شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذ أشارت النتائج النهائية إلى تقدم "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية في البرلمان وتأجيل حسم الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة في 28 من نفس الشهر.