سياسة
2 دقيقة قراءة
معظمها عبر الإنترنت.. أكثر من 1300 هجوم ضد المسلمين في النمسا خلال 2022
تتصاعد الهجمات العنصرية ضد المسلمين في النمسا بشكل مقلق، تجاوز عددها 1300 هجوم خلال عام 2022 فقط، أغلبها على الإنترنت.
معظمها عبر الإنترنت.. أكثر من 1300 هجوم ضد المسلمين في النمسا خلال 2022
أكثر من 1300 هجوم ضد المسلمين في النمسا خلال 2022 / Others
23 مايو 2023

سجلت النمسا أكثر من 1300 هجوم عنصري ضد المسلمين في البلاد، أغلبها كانت على مواقع الإنترنت والمنصات الرقمية.

ووفقاً لتقرير عام 2022 حول العنصرية ضد المسلمين الصادر عن مركز "التوثيق والإرشاد من أجل مسلمي النمسا" شهدت النمسا 1324 حادثة تعكس عنصرية ضد المسلمين، ومظاهر لكراهية الإسلام.

وذكر التقرير أن غالبية الهجمات وقعت عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن 15.2% فقط من الذين تعرضوا للعنصرية والاعتداءات اللفظية والجسدية هم من الرجال، بينما أكثر من ضعف ذلك نحو 40.2% من الاعتداءات استهدفت النساء.

كما أظهرت الأرقام أن 92% من الهجمات على الإنترنت، كانت عبارة عن خطابات كراهية للإسلام والمسلمين، في حين أن 5% حملت تحريضاً.

وذكر التقرير أن العاصمة فيينا شهدت أكبر عدد من الحوادث العنصرية، إذ سجلت 112 واقعة خلال العام الماضي.

من جهته، قال سليم توري من مركز التوثيق والإرشاد، للأناضول، إن العنصرية ضد المسلمين أصبحت "أمراً اعتيادياً" في النمسا.

وأضاف أن بعض الدراسات الأكاديمية من قبل المؤسسات المتحيزة "تلعب دوراً رئيسياً في هذا الاتجاه المتصاعد".

وفي هذا السياق، أشار توري إلى وجود حاجة ماسة إلى الاعتراف بمشكلة الإسلاموفوبيا، والتي يتجاهلها السياسيون في النمسا.

والخميس الماضي، أعلنت مندوبة أنقرة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" غولنور آيبيت، أن المنظمة الأممية ستدرج مصطلح الإسلاموفوبيا بمشروع قرارها بشأن التمييز والعنصرية، وذلك بمبادرة تركية.

وأوضحت أن المصطلح سيجري إدراجه في مشروع قرار اليونسكو رغم معارضة عدد من الدول في المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأرجعت آيبيت المبادرة إلى "الحاجة الملحة" في الوقت الراهن فيما يتعلق بمواجهة الإسلاموفوبيا.

وقالت: "نحن لا نرى مثل هذه الاعتداءات ضد أي دين أو أي نظام هيكلي، إد يجري حرق كتابه المقدس علناً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us