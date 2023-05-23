سياسة
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"ليبيا بيلد".. شركات تركية تشارك في المعرض الدولي للإنشاءات
انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، النسخة 13 لمعرض "ليبيا بيلد" الدولي للبناء والإنشاءات، بمشاركة 260 شركة من 10 دول في مقدمتها تركيا.
"ليبيا بيلد".. شركات تركية تشارك في المعرض الدولي للإنشاءات
"ليبيا بيلد".. شركات تركية تشارك في المعرض الدولي للإنشاءات / صورة: AA
23 مايو 2023

انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس الاثنين، النسخة 13 لمعرض "ليبيا بيلد" الدولي للبناء والإنشاءات، بمشاركة 260 شركة من 10 دول على رأسها تركيا.

وافتتح المعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور السفير التركي لدى طرابلس كنعان يلماز وعدد من الوزراء.

ومنذ 12 عاماً تشارك الشركات التركية بانتظام في المعرض الذي يُعَدّ أكبر معارض البناء والإنشاءات في شمال إفريقيا.

من جانبه قال المستشار التجاري بالسفارة التركية يوسف يلدز، إن عدد الشركات التركية المشاركة في المعرض بلغ 44، فيما وصل إجمالي الشركات المشاركة إلى 260 من 10 دول مختلفة، بينها مصر وإيطاليا والإمارات والنمسا وتونس.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الخميس.

وتحظى تركيا وليبيا بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، ويجمعهما عديد من اتفاقيات التعاون الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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