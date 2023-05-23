كشفت تقارير إعلامية إيرانية، الاثنين، عن تعيين إيران علي رضا عنايتي سفيراً جديداً لطهران لدى السعودية.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الخارجية الإيرانية عينت علي رضا عنايتي سفيراً جديداً للبلاد لدى السعودية.

وأشارت إلى أن عنايتي شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية، ورئيس قسم منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، و ذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وكان وفد إيراني قد وصل إلى الرياض في 12 أبريل/نيسان، في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران يوم 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".