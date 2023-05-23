سياسة
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قاضٍ يرفض دعوى رفعها مساهمون على ماسك بعد استحواذه على تويتر
رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، دعوى تتهم إيلون ماسك بخداع المساهمين في شركة تويتر عدة مرات خلال العام الماضي، أثناء استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.
قاضٍ يرفض دعوى رفعها مساهمون على ماسك بعد استحواذه على تويتر
قال القاضي إن هيرسنياك (مقيم الدعوى) لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2% من شركة تويتر  / صورة: Reuters
23 مايو 2023

رفض قاض دعوى جماعية تتهم إيلون ماسك بخداع المساهمين في شركة تويتر عدة مرات خلال العام الماضي أثناء استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وقال تشارلز براير قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو، في قرار صدر الاثنين، إن وليام هيرسنياك مقيم الدعوى بالنيابة عن مجموعة من المساهمين لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى لأنه طعن في "أخطاء مرتبطة" باستحواذ ماسك على الشركة وليس في نزاهة عملية الاستحواذ نفسها.

وقال براير إن هيرسنياك لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2% من شركة تويتر، وهو الأمر الذي قالت الدعوى إنه سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل قبل الإعلان عن الاستحواذ، أو الضرر الذي وقع نتيجة إتمام الاستحواذ بعد شهر ونصف من الموعد المخطط له.

ولم يجد القاضي أيضاً أي دليل على أن ماسك ساعد صديقين له في مجلس إدارة تويتر، وهما جاك دورسي الشريك المؤسس، وإيغون ديربان الشريك في إدارة شركة سيلفر ليك للاستثمار، في تجاوز واجباتهما الائتمانية بتفضيل مصالحهما ومصالح ماسك.

ويدير ماسك أيضاً شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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