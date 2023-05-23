أصاب الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، 4 فلسطينيين بجروح شمال الضفة الغربية، وفجّر منزلاً وسطها، وفق مصادر حكومية فلسطينية وشهود عيان.

ففي بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين (شمال) "أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما جراحه خطيرة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن "الشابين من مخيم جنين وأصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل مركبتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان".

وأضافت أن أحد الشابين "أصيب بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والثاني بشظايا، ونُقلا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين لتلقي العلاج".

وفي بلدة نعلين شمال غرب مدينة رام الله (وسط) فجّر الجيش الإسرائيلي منزل ذوي الشابّ معتز الخواجا الذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية في مارس/آذار.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية داهمت البلدة منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء وحاصرت منزل صلاح الخواجا عدة ساعات، ثم فجّرت جدرانه الداخلية والخارجية فجراً.

وقال صلاح الخواجا والد الشاب معتز للأناضول، إن الجيش اقتحم البيت بأعداد كبيرة عند الساعة 20:30ت.غ تقريباً، وإن الجيش أبلغه وجود قرار بهدم البيت.

وأضاف: "لم يسمحوا لنا بإخراج بعض الأغراض"، معتبراً أن "القتل والتشريد والاعتقال سمات الاحتلال".

وأشار الخواجا إلى "وجود طابقين يقعان فوق منزله، أصيبا بأضرار جراء تفجير جدران منزله".

وذكرت "وفا" أن فلسطينيين اثنين "أُصيبا بجروح في اليد والكتف، خلال مواجهات شهدتها القرية بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالتزامن مع عملية الهدم".

ووفق الوكالة "استُشهد الخواجا في التاسع من مارس/آذار الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً جراء استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية.