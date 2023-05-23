سياسة
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شاهد | تركيا تختبر بنجاح صاروخها المحلي بعيد المدى "طيفون"
اختبرت تركيا بنجاح صاورخها "طيفون" الذي يُعَدّ الأطول مدىً بين الصواريخ التركية المُنتَجة محلياً.
شاهد | تركيا تختبر بنجاح صاروخها المحلي بعيد المدى "طيفون"
ينتمي صاروخ طيفون إلى فئة الصواريخ الباليستية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى. / صورة: AA
23 مايو 2023

شهدت ولاية ريزة شمال شرقي تركيا الثلاثاء، اختباراً ناجحاً لصاروخ طيفون الذي يُعَدّ الأطول مدى بين الصواريخ المُنتَجة محلياً.

واتخذت السلطات المعنية تدابير أمنية مشددة في محيط مطار ريزة-أرتفين، قُبيل بدء عملية الاختبار التي أُجريَت الساعة 06:44 صباح اليوم.

وتعليقاً على الاختبار قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير عبر تويتر: "الاختبار تم بنجاح، وأشكر جميع الشركات التي ساهمت في إنتاج هذا الصاروخ"، وأرفق بتغريدته فيديو يوثّق لحظة إطلاق الصاروخ.

كانت شركة روكيتسان التركية منتجة "طيفون" نفّذَت أول اختبار للصاروخ يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الموقع نفسه.

وينتمي صاروخ طيفون إلى فئة الصواريخ الباليستية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى في مجال الردع العسكري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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