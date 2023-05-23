سياسة
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قطر: أوروبا قد تواجه نقصاً بإمدادات الطاقة أسوأ مما واجهته في 2022
وسط توقعات بعودة انتعاش الاقتصاد العالمي وعودة شتاء "عادي"، حذّر مسؤول قطري من أن أوروبا قد تواجه نقصاً "أسوأ" من عام 2022 في إمدادات الطاقة التقليدية كالنفط والغاز.
قطر: أوروبا قد تواجه نقصاً بإمدادات الطاقة أسوأ مما واجهته في 2022
قطر تحذّر من أزمة نقص إمدادات الطاقة في أوروبا / Others
23 مايو 2023

حذر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي الثلاثاء، من أن أوروبا قد تواجه أزمة أعمق في نقص الطاقة، من تلك التي تعرضت لها في 2022، في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية.

وردت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، بالتعاون مع وكالة "بلومبرغ"، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 25 مايو/أيار الجاري.

وذكر الكعبي أن أوروبا قد تواجه نقصاً "أسوأ" في إمدادات النفط والغاز، في حال عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.

وزاد: "عودة انتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، بالتزامن مع فرضية قدوم موسم شتاء عادي لا دافئ كما كان الموسم الماضي، يعني أن أوروبا ستكون في أزمة نقص إمدادات".

ويحذّر كبار منتجي الخام عالمياً من ضعف الاستثمارات في صناعة الطاقة التقليدية "النفط والغاز"، بالتزامن مع خطوات غربية للتحول الكامل نحو الطاقة المتجددة.

وأمس الاثنين حذّر الأمين العامّ لمنظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، من تراجع حجم الاستثمارات العالمية في قطاعَي النفط والغاز، مشيراً إلى أن التراجع سيُحدِث أزمة شُحّ للمعروض.

وشدّد على ضرورة الانتقال التدريجي في تحول الطاقة، وإيجاد مزيج من مصادر تقليدية وجديدة ومتجددة تكون قادرة على تلبية الطلب العالمي على الطاقة، وتحقّق أهداف المناخ.

وفي أبريل/نيسان الماضي قالت "أوبك" إن تقديراتها تشير إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار، لتلبية الطلب خلال السنوات المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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