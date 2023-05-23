سياسة
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معرض "ليما 2023"..  حضور بارز للصناعات الدفاعية التركية في ماليزيا
تشارك 18 شركة تركية مختصة في مجال الصناعات الدفاعية، في معرض "ليما 2023" للملاحة والفضاء بماليزيا. ومن المتوقع أن تبرم الشركات خلال المعرض صفقات واتفاقيات مع عدة دول بالمنطقة.
معرض "ليما 2023"..  حضور بارز للصناعات الدفاعية التركية في ماليزيا
حضور بارز ومتميز للصناعات الدفاعية التركية في معرض "ليما 2023" / صورة: AA
23 مايو 2023

شهد معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء "ليما 2023" الثلاثاء، حضوراً بارزاً لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية.

ويُعَدّ المعرض الذي انطلق اليوم في جزيرة لانكاوي الماليزية، الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشارك تركيا للمرة الثانية في المعرض الذي أقيم أول مرة عام 1991.

ويمثل تركيا في المعرض 18 شركة مختصة بمجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مشاركة رسمية من هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، واتحاد مصدّري الصناعات الدفاعية والجوية التركية (SSI).

وتعرض الشركات التركية أحدث منتجاتها من مدرعات ومسيرات جوية وبرية على حد سواء، ومنظومات أسلحة وذخائر وغيرها من مختلف منتجات الصناعات الدفاعية.

وتهدف الشركات التركية المشاركة في المعرض إلى عقد صفقات جديدة مع دول المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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