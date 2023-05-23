سياسة
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الكرملين يؤكد ضرورة التصدي لـ"التوغل الأوكراني المسلح" في الأراضي الروسية
أعرب الكرملين عن "قلقه العميق" من توغل مجموعة أوكرانية مسلحة إلى الأراضي الروسية، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود كي لا يتكرر الأمر.
الكرملين يؤكد ضرورة التصدي لـ"التوغل الأوكراني المسلح" في الأراضي الروسية
الكرملين: "ما حدث بالأمس يثير قلقاً عميقاً ويُظهِر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا".  / صورة: AFP
23 مايو 2023

أعرب الكرملين الثلاثاء عن "قلقه العميق" في اليوم الثاني من توغل مجموعة أوكرانية مسلحة في الأراضي الروسية، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ما حدث بالأمس يثير قلقاً عميقاً ويُظهِر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا".

وشدّد على أن "هذا يتطلب منا بذل مزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة، كي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن".

وفي وقت سابق الثلاثاء قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الحدودية التي تعرضت لهجوم، إن "عملية التطهير مستمرة"، لافتاً إلى مغادرة مدنيين من تسع بلدات حدودية.

والاثنين أعلنت روسيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، "عملية لمكافحة الإرهاب" في كل أنحاء منطقة بيلغورود، مما يعطي سلطات موسعة لقوات الأمن والقوات المسلحة في المنطقة.

وتتهم موسكو كييف بتدبير الهجوم، وهو ما تنفيه أوكرانيا، وترى في الهجوم "أزمة داخلية في روسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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