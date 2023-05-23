سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 19 إرهابياً شمالي سوريا
قال وزير الدفاع التركي إن قوات بلاده حيدت ليلة أمس 19 إرهابياً في الشمال السوري. وأوضح الوزير أن عدد الإرهابيين الذين حُيّدوا منذ مطلع مايو/أيار الجاري بلغ 126 شخصاً.
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 19 إرهابياً شمالي سوريا
أقار أكّد أن قوات بلاده عازمة على مواصلة مكافحة الإرهابيين من أجل ضمان أمن وسلامة مواطني الجمهورية التركية كافة / صورة: AA
23 مايو 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، إن قوات بلاده حيّدت ليلة أمس 19 إرهابياً في الشمال السوري.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر نظمته جامعة قيصري (وسط) بعنوان "الملف السوري ومكافحة الإرهاب".

وأوضح أقار أن عدد الإرهابيين الذين حُيّدوا منذ مطلع مايو/أيار الجاري بلغ 126 شخصاً.

وأكّد أن قوات بلاده عازمة على مواصلة مكافحة الإرهابيين من أجل ضمان أمن وسلامة مواطني الجمهورية التركية كافة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 37 ألفاً و886 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015.

وصرّح بأن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا والعراق، مبيناً أن العمليات التركية في هاتين الدولتين متوافقة مع القانون الدولي.

وجدّد أقار تأكيده أن القوات التركية تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط خلال عملياتها في سوريا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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