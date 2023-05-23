بإشراف عقيلة الرئيس السيدة أمينة أردوغان وتحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية تنطلق الأربعاء فاعليات "أسبوع المطبخ التركي" في العاصمة أنقرة.

وقال اتحاد الطهاة التركي في بيان الثلاثاء إن فاعليات أسبوع المطبخ التركي بدأت بكل أنحاء البلاد اعتباراً من 21 مايو/أيار الجاري.

وأضاف أن أنشطة الفاعلية في أنقرة تنطلق غداً الأربعاء وتمتد حتى 27 مايو/أيار الجاري في حديقة الشعب بالتعاون مع ولاية أنقرة وبلدية ألطنداغ واتحاد الطهاة.

وسيجري تقديم أكثر الوصفات والمأكولات الخاصة بالعاصمة أنقرة لجميع الزوار والمعدة من قبل أشهر الطهاة.

كما سيعد طهاة من المناطق التي ضربها الزلزال في فبراير/شباط الماضي أطباقاً خاصة بمناطقهم وتوزيعها لمنكوبي الزلزال في أماكن لجوئهم بأنقرة.​​​​​​​

وأقيمت فاعليات بمدن عدة في اليوم الأول من أسبوع المطبخ التركي، مثل صامصون وملاطية وموغلا وغيرها في أنحاء تركيا، فضلاً عن فاعليات في الخارج.