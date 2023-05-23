سياسة
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أنصار PKK الإرهابي  يحرضون ضد الرئيس أردوغان في فيينا
طالب السفير التركي بفيينا، أوزان جيهون، السلطات النمساوية بوقف تحريض تنظيم PKK الإرهابي ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما عرض أنصار التنظيم صوراً تحريضية على واجهة مبنى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي "أغيت" تطعن بشرعية انتخابات تركيا.
أنصار PKK الإرهابي  يحرضون ضد الرئيس أردوغان في فيينا
أنصار PKK الإرهابي  يحرضون ضد أردوغان في فيينا / صورة: Reuters
23 مايو 2023

انتقد السفير التركي في فيينا أوزان جيهون عرض أنصار تنظيم PKK الإرهابي صوراً على واجهة مبنى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي "أغيت" في العاصمة النمساوية فيينا تحرض وتستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدان جيهون الثلاثاء الحادث، وأكد في حديثه لمراسل الأناضول تواصله مع سلطات النمسا بهذا الشأن.

وأشار إلى أن السفارة تنتظر من السلطات النمساوية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المحرضين واعتبار أفعالهم تدخلاً بسير الانتخابات الديمقراطية في تركيا.

كما أعرب السفير عن اعتقاده أن السلطات النمساوية لن تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال.

وعرض أنصار تنظيم PKK الإرهابي عبر أجهزة الإسقاط الضوئي صوراً وعبارات على واجهة قصر هوفبرغ التي تستخدمها "أغيت" مقراً لاجتماعاتها ومؤتمراتها.

وكتب أنصار التنظيم الإرهابي عبارات تحريضية ومسيئة للرئيس التركي أردوغان وتركيا.

كما عرض أنصار التنظيم الأفعال التحريضية التي نفذوها على منصة مجانية تابعة لوكالة الأنباء النمساوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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