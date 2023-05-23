انتقد السفير التركي في فيينا أوزان جيهون عرض أنصار تنظيم PKK الإرهابي صوراً على واجهة مبنى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي "أغيت" في العاصمة النمساوية فيينا تحرض وتستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدان جيهون الثلاثاء الحادث، وأكد في حديثه لمراسل الأناضول تواصله مع سلطات النمسا بهذا الشأن.

وأشار إلى أن السفارة تنتظر من السلطات النمساوية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المحرضين واعتبار أفعالهم تدخلاً بسير الانتخابات الديمقراطية في تركيا.

كما أعرب السفير عن اعتقاده أن السلطات النمساوية لن تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال.

وعرض أنصار تنظيم PKK الإرهابي عبر أجهزة الإسقاط الضوئي صوراً وعبارات على واجهة قصر هوفبرغ التي تستخدمها "أغيت" مقراً لاجتماعاتها ومؤتمراتها.

وكتب أنصار التنظيم الإرهابي عبارات تحريضية ومسيئة للرئيس التركي أردوغان وتركيا.

كما عرض أنصار التنظيم الأفعال التحريضية التي نفذوها على منصة مجانية تابعة لوكالة الأنباء النمساوية.