سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تصفّي مسلحين تسللوا لأراضيها وتقلل من شأن تزويد كييف بمقاتلات F-16
قالت روسيا إنها أحبطت توغل مجموعة مسلحة تسللت لأراضيها من أوكرانيا في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بداية الحرب العام الماضي، مضيفة بالوقت ذاته أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" لن يغير الوضع جذرياً على الجبهة.
روسيا تصفّي مسلحين تسللوا لأراضيها وتقلل من شأن تزويد كييف بمقاتلات F-16
السلطات الأوكرانية تنفي أي علاقة لها بالأحداث في منطقة بيلغورود الروسية - أرشيفية / صورة: AP
23 مايو 2023

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن قواتها المسلحة "سحقت" المجموعة التي هاجمت الاثنين منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، صُدَّت التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسُحقت".

وأضافت الوزارة أنه "صُدّت بقية القوميين وأُرغموا على التراجع إلى أراضي أوكرانيا، إذ تواصلت الضربات إلى حين تصفيتهم بالكامل" مؤكدة قتل "أكثر من 70 إرهابياً أوكرانياً".

واتهمت روسيا كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم لكن السلطات الأوكرانية نفت أي ضلوع لها فيه.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار "الوضع في منطقة بيلغورود هو أزمة داخلية روسية… لا نخوض حروباً على أراض أجنبية".

والاثنين دخل مقاتلون إلى روسيا من أوكرانيا وهاجموا عدة بلدات في منطقة بيلغورود التي تعرضت أيضاً لقصف بالمدفعية وهجمات بمسيّرات دفعت السكان إلى الفرار.

وعبّر الكرملين عن "قلق عميق" بعد هذا التوغل داعياً إلى "بذل مزيد من الجهود" لمنع عمليات التوغل هذه التي تزايدت في الأشهر الماضية وأثارت تساؤلات حول صلابة الدفاعات الروسية في وقت تقول كييف إنها تحضّر لهجوم واسع النطاق.

وتبنت مجموعة "فيلق حرية روسيا" المؤلفة من روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الهجوم عبر تلغرام. وكانت هذه المجموعة التي تصنفها روسيا "إرهابية"، تبنت توغلات في هذه المنطقة. وربما شاركت مجموعة أخرى مماثلة تدعى "فيلق المتطوعين الروس" في العملية.

من جانب آخر، قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16" لن يغيّر الوضع جذرياً على الجبهة.

وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنه يتوافر المزيد من الأنظمة والأسلحة المتقدمة لأوكرانيا.

وأضاف أن الدول الغربية باتت تتدخل في الصراع الروسي الأوكراني بشكل أكثر.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us