سياسة
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الانتخابات التركية.. أكثر من 1.6 مليون من أتراك الخارج يصوتون بجولة الإعادة
يواصل أتراك الخارج التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية التي انطلقت صباح السبت الماضي، إذ بلغ عدد الناخبين نحو مليون و648 ألفاً ممن أدلوا بأصواتهم حتى اليوم، في الممثليات الخارجية، والمعابر الحدودية.
الانتخابات التركية.. أكثر من 1.6 مليون من أتراك الخارج يصوتون بجولة الإعادة
الانتخابات التركية.. مليون و647 ألفاً يصوّتون بالجولة الثانية / صورة: AA
23 مايو 2023

بلغ عدد الناخبين الأتراك مليوناً و647 ألفاً و987 ممن أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج صباح السبت.

ويواصل الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن مليوناً و647 ألفاً و987 ناخباً مغترباً أدلوا بأصواتهم حتى اليوم، في الممثليات الخارجية، والمعابر الحدودية.

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في الممثليات الخارجية لغاية 24 مايو/أيار الجاري، بينما تستمر في المعابر الحدودية حتى الساعة 17:00 (ت.غ+3) من يوم 28 مايو.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسة كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف الأجداد، سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل أردوغان على 49.52 % من أصوات الناخبين، بينما نال كليجدار أوغلو 44.88 %، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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