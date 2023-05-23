سياسة
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ألمانيا.. "الإسلامي التركي" يدعو للكشف عن نتائج تحقيقات الهجمات على المساجد
طالب الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) بألمانيا السلطات بإعلان نتائج تحقيقات هجمات أنصار PKK الإرهابي على المساجد وإعطاء مسلمي ألمانيا الإحساس بالأمان وسط تصاعد الهجمات الاستفزازية مؤخراً.​​​​​​​
ألمانيا.. "الإسلامي التركي" يدعو للكشف عن نتائج تحقيقات الهجمات على المساجد
 الاتحاد الإسلامي التركي بألمانيا يطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في الهجمات على المساجد - أرشيفية / صورة: AA
23 مايو 2023

طالب الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) في ألمانيا، السلطات الألمانية بالإعلان عن نتائج التحقيقات في هجمات أنصار تنظيم PKK الإرهابي على المساجد في البلاد.

وأوضح برهان كسيجي رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا للأناضول الثلاثاء وجود اتهام عام بأن السلطات الألمانية لم تكشف نتائج تحقيقات الهجمات الأخيرة على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وأعرب كسيجي عن أسفه من وقوع هجمات استفزازية السبت الماضي استهدفت مسجداً بمدينة بادبنتهايم التابعة للاتحاد الإسلامي التركي غربي ألمانيا.

وأشار إلى أن المسجد تعرض لهجمات استفزازية من أنصار PKK الإرهابي عبر كتابتهم اسمَي التنظيم وزعيمه على جدار المسجد.

وأكد ضرورة كشف نتائج التحقيقات وإعطاء المسلمين المقيمين بألمانيا إحساس الأمان، مع تصاعد الهجمات الاستفزازية مؤخراً.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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