سياسة
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الرياض وواشنطن تدعوان طرفَي الصراع في السودان إلى التزام الهدنة
أصدرت الخارجية السعودية بياناً مشتركاً مع السفارة الأمريكية في السودان تحثَّان فيه طرفَي النزاع على التزام الهدنة الموقعة بينهما 20 مايو/أيار في جدة، وأشار البيان إلى تقارير تفيد بانتهاكات لوقف إطلاق النار.
الرياض وواشنطن تدعوان طرفَي الصراع في السودان إلى التزام الهدنة
لم يوقف أي من الطرفين سعيه لتحقيق مكاسب عسكرية قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ/ صورة: AFP
24 مايو 2023

أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء إبلاغهما طرفَي الصراع بالسودان (الجيش و"الدعم السريع") أن تقارير تشير إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة جدة قبل أيام، مطالبتين الطرفين بالتزام ما اتُّفق عليه.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدَين، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأجل والترتيبات الأمنية، نشرته الخارجية السعودية والسفارة الأمريكية بالسودان في صفحتهما عبر فيسبوك.

وقال البيان إن "السعودية والولايات المتحدة تؤكدان مجدداً أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأجل والترتيبات الإنسانية" في السودان المُوقَّع في 20 مايو/أيار من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأضاف: "لاحظ الميسران السعودية الولايات المتحدة أن أياً من الجانبَين لم يلتزم عدم السعي إلى مكاسب عسكرية خلال فترة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاق وقبل دخوله حيز التنفيذ".

واستطرد: "بينما بدأ القتال أقلّ حدة في الخرطوم مما كان عليه في الأيام الأخيرة، أبلغ الميسران طرفَي الصراع بوجود انتهاك لوقف إطلاق النار".

وطالبت الرياض وواشنطن بـ"التزام طرفَي الصراع ما وقّعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية"، وفق البيان المشترك ذاته.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ومساء الاثنين دخل اتفاق وقف إطلاق النار المستمر لأسبوع حيّز التنفيذ، وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات "الدعم السريع" في أماكن سيطرتها في عدد من شوارع العاصمة، وفق مراسل الأناضول.

والأحد أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة في السودان حيز التنفيذ مساء الاثنين، على أن تستمر لمدة أسبوع، فضلاً عن استمرار محادثات طرفَي النزاع في جدة في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحلّ النزاع بالحوار.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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