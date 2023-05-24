سياسة
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رغم التحفظات الغربية.. الصين توقّع عدداً من اتفاقيات التعاون مع روسيا
من المقرر أن توقع روسيا والصين الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين. وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع.
رغم التحفظات الغربية.. الصين توقّع عدداً من اتفاقيات التعاون مع روسيا
يعد رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أرفع مسؤول روسي يزور بكين منذ بدء الحرب في أوكرانيا صورة: AFP / AFP
24 مايو 2023

من المقرر أن توقع روسيا والصين الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، إذ تواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك.

ووفقاً للحكومة الروسية أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أرسلت موسكو آلافاً من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون الخوض في تفاصيل.

تأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ الأربعاء، إن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز تعاونهما العملي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى "مستوى جديد".

وقال لي لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع في بكين إن التعاون العملي بين الصين وروسيا أظهر نمواً "جيداً"، وإن حجم الاستثمار بين البلدين يشهد أيضاً تطوراً مستمراً.

ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل/نيسان وقفزت 153.1% على أساس سنوي، بعد تضاعفها في مارس/آذار.

وذكرت إنترفاكس أنه من المتوقع أن ترتفع إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين 40% هذا العام، كما يناقش البلدان إمدادات المعدات التكنولوجية إلى روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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