سياسة
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قاضٍ أمريكي يحدد مارس 2024 موعداً لمحاكمة ترمب جنائياً
أعلن قاضي المحكمة العليا لنيويورك خوان ميرشان الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عن دفعه أموالاً للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز شراءً لصمتها قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 بشأن علاقة مزعومة معها، ستبدأ في 25 مارس/آذار 2024.
قاضٍ أمريكي يحدد مارس 2024 موعداً لمحاكمة ترمب جنائياً
ترمب / صورة: AFP
24 مايو 2023

أعلن قاضي المحكمة العليا لنيويورك خوان ميرشان الثلاثاء أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ستبدأ في 25 مارس/آذار 2024. والمحاكمة تتعلق بقضية دفع ترمب أموالاً للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بشأن علاقة مزعومة معها.

وأبلغ ميرشان خلال جلسة الاستماع القصيرة التي عُقدت الثلاثاء، ترمب الذي حضر الجلسة افتراضياً، بأنه يجب أن لا يحدد موعداً لأي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة، التي ستُعقَد خلال فترة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المؤهّلة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكّد القاضي أنه راجع الأمر الذي يقيّد ترمب في ما يمكنه وما لا يمكنه فعله بشأن القضية والأدلّة التي سلّمها المدّعون لفريق الدفاع قبل المحاكمة.

وذكر ميرشان أنه لا أمر حظر نشر، ويمكن لترمب أن يدافع علناً عن المزاعم المتعلقة بهذه القضية، وأضاف: "ليس في نيتي بأي شكل تعطيل قدرة السيد ترمب على خوض حملة انتخابية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، إنه حرّ في الدفاع عن نفسه ضدّ هذه الاتهامات، وحرّ بشأن إدارة حملته".

لكن القاضي حذّر ترمب من انتهاك الأمر القضائي، لأن ذلك يمكن أن يؤدّي إلى توقيع عقوبات ضده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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