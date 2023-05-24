أعلن قاضي المحكمة العليا لنيويورك خوان ميرشان الثلاثاء أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ستبدأ في 25 مارس/آذار 2024. والمحاكمة تتعلق بقضية دفع ترمب أموالاً للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بشأن علاقة مزعومة معها.

وأبلغ ميرشان خلال جلسة الاستماع القصيرة التي عُقدت الثلاثاء، ترمب الذي حضر الجلسة افتراضياً، بأنه يجب أن لا يحدد موعداً لأي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة، التي ستُعقَد خلال فترة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المؤهّلة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكّد القاضي أنه راجع الأمر الذي يقيّد ترمب في ما يمكنه وما لا يمكنه فعله بشأن القضية والأدلّة التي سلّمها المدّعون لفريق الدفاع قبل المحاكمة.

وذكر ميرشان أنه لا أمر حظر نشر، ويمكن لترمب أن يدافع علناً عن المزاعم المتعلقة بهذه القضية، وأضاف: "ليس في نيتي بأي شكل تعطيل قدرة السيد ترمب على خوض حملة انتخابية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، إنه حرّ في الدفاع عن نفسه ضدّ هذه الاتهامات، وحرّ بشأن إدارة حملته".

لكن القاضي حذّر ترمب من انتهاك الأمر القضائي، لأن ذلك يمكن أن يؤدّي إلى توقيع عقوبات ضده.