سياسة
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صادرات تركيا إلى السعودية تقارب 800 مليون دولار في 4 أشهر
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 780 مليوناً و512 ألف دولار، مسجلة زيادة فاقت 600% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
صادرات تركيا إلى السعودية تقارب 800 مليون دولار في 4 أشهر
الصادرات التركية / صورة: AA
24 مايو 2023

بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، 780 مليوناً و512 ألف دولار.

وحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، الأربعاء، سجلت الصادرات التركية في الثلث الأول من العام الجاري زيادة فاقت 600%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وكانت صادرات الفترة نفسها من العام الماضي قد بلغت 107 ملايين و419 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات إلى السعودية نحو 1% من إجمالي الصادرات التركية، في حين جاءت المملكة في المرتبة 22 في قائمة الدول المستوردة من تركيا.

وجاء قطاع السجاد في مقدمة المنتجات التركية المصدرة إلى السعودية، بواقع 109 ملايين دولار، يليه الحبوب والبقوليات ومنتجاتها بـ81 مليون دولار، ثم المواد الكيماوية بـ77 مليون دولار.

وحلت صادرات إسطنبول إلى السعودية في مقدمة الولايات التركية بـ336 مليون دولار، تلتها غازي عنتاب بـ120 مليون دولار، ثم أنقرة 48 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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