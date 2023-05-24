سياسة
1 دقيقة قراءة
تراجع ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا أكثر من المتوقع في مايو
كشف مسح أجراه معهد إيفو الألماني عن تراجع ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو/أيار، لعوامل أهمها انخفاض حادّ في التوقعات المستقبلية. ويُعتبر هذا أول انخفاض بعد ارتفاع استمر لستة أشهر متتالية.
تراجع ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا أكثر من المتوقع في مايو
مسح أجراه معهد إيفو كشف أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في مايو/أيار / صورة: DPA
24 مايو 2023

كشف مسحٌ الأربعاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في مايو/أيار، لعوامل أهمها انخفاض حادّ في التوقعات المستقبلية، في مؤشّر آخر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه عوامل معاكسة قوية.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجّل 91.7 بعد قراءة بلغت 93.4 في أبريل/نيسان. وأشار استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محلّلين إلى قراءة عند 93.0 في مايو/أيار.

وهذا أول انخفاض بعد ارتفاع استمر لستة أشهر متتالية.

وقال كليمنس فاوست رئيس معهد إيفو إن "الشركات الألمانية غير متيقنة بخصوص الصيف المقبل".

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 في مايو أيار من 91.7 في أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us