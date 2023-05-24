كشفت مصادر أمنية تركية عن الإيقاع بقيادات كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي بين 12 مشتبهاً بهم ألقي القبض عليهم بعد عمليات مراقبة أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول.

وأشارت المصادر وفق الأناضول، إلى أن من بين الموقوفين من يُسمّى "قاضي منظمة مرمرة"، و" مسؤول ولاية إسطنبول" و"مسؤول أذربيجان"، ضمن ما يُدعى " مجموعة التقوى" التي تلقت أوامرها من سوريا.

وأظهرت التحريات اللاحقة أن "بلال أو" الذي يتولى مسؤولية "القضاء في منطقة مرمرة"، عين "سلمان سا" في منصب "مسؤول ولاية إسطنبول"، فيما وفّر "أ.أ" (مسؤول أذربيجان) الدعم والمساعدة لعائلات وأقرباء عناصر " داعش" الإرهابي.

كما كُشِف عن أن تلك القيادات نشطت في جمع الأموال وتجنيد العناصر للتنظيم، وهيكلته في مناطق أتاشهير وباشاك شهير، وباجلا، واسنلار، واسنيورت، وكارتال، وكوتشوك تشيكمه، وبندك، فيما تواصل السلطات الأمنية التحفظ على المشتبه بهم.

وفي وقت سابق شنت فرق مديرية مكافحة الإرهاب عملية أمنية كشفت من خلالها عن أنشطة تنظيم " داعش الارهابي"، شملت العمليات ولايات قونيا وأنطاليا وتركزت في إسطنبول، وانتهت باعتقال 12 مشتبهاً.