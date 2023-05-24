العالم
2 دقيقة قراءة
تركيا.. القبض على 3 من قياديي داعش الإرهابي
من بين الموقوفين من يُسمّى "قاضي منظمة مرمرة"، و" مسؤول ولاية إسطنبول" و"مسؤول أذربيجان"، وأطلق هؤلاء على أنفسهم اسم " مجموعة التقوى" و تلقوا أوامرهم من سوريا.
تركيا.. القبض على 3 من قياديي داعش الإرهابي
تركيا..اعتقال 3 قياديين من تنظيم داعش الإرهابي / صورة: AA
24 مايو 2023

كشفت مصادر أمنية تركية عن الإيقاع بقيادات كبيرة في تنظيم داعش الإرهابي بين 12 مشتبهاً بهم ألقي القبض عليهم بعد عمليات مراقبة أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول.

وأشارت المصادر وفق الأناضول، إلى أن من بين الموقوفين من يُسمّى "قاضي منظمة مرمرة"، و" مسؤول ولاية إسطنبول" و"مسؤول أذربيجان"، ضمن ما يُدعى " مجموعة التقوى" التي تلقت أوامرها من سوريا.

وأظهرت التحريات اللاحقة أن "بلال أو" الذي يتولى مسؤولية "القضاء في منطقة مرمرة"، عين "سلمان سا" في منصب "مسؤول ولاية إسطنبول"، فيما وفّر "أ.أ" (مسؤول أذربيجان) الدعم والمساعدة لعائلات وأقرباء عناصر " داعش" الإرهابي.

كما كُشِف عن أن تلك القيادات نشطت في جمع الأموال وتجنيد العناصر للتنظيم، وهيكلته في مناطق أتاشهير وباشاك شهير، وباجلا، واسنلار، واسنيورت، وكارتال، وكوتشوك تشيكمه، وبندك، فيما تواصل السلطات الأمنية التحفظ على المشتبه بهم.

وفي وقت سابق شنت فرق مديرية مكافحة الإرهاب عملية أمنية كشفت من خلالها عن أنشطة تنظيم " داعش الارهابي"، شملت العمليات ولايات قونيا وأنطاليا وتركزت في إسطنبول، وانتهت باعتقال 12 مشتبهاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us