أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، مقتل 709، إضافة إلى 5 آلاف و424 إصابة بالمستشفيات في كل الولايات، منذ اندلاع القتال منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "أحداث الصراع الحربي الناتج من تمرّد قوات الدعم السريع في الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى يوم 22 مايو (أيار) الجاري بالخرطوم والولايات، أدّى إلى وفاة 709، وبلغت جملة الإصابات 5424 سجلت بكل المستشفيات بولايات السودان.

وبينما ذكرت أن عدد الولايات التي تأثرت في القتال بلغ 13 ولاية (من أصل 18)، أشارت إلى أن "الخدمات الطبية انتظمت بولايات السودان المختلفة، ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور".

وحسب البيان ذاته، وضعت وزارة الصحة "خطة طوارئ" تتمثل في عدة محاور لتقديم الخدمات الصحية وتوفير الإمداد والتنسيق مع الشركاء، بالإضافة إلى محور الصحة العامة والأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأساسية في ولايات السودان المختلفة.

وشدّدت الوزارة في بيانها على "أهمية دور الشركاء من المنظمات الدولية والوطنية وأدوارها في تسهيل انسياب الخدمة للمواطنين بصورة مُرضية".

على صعيد آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية الأربعاء أن السودان شهد نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكّدت المنظمة في تقرير أن "في السودان الآن أكثر من مليون شخص نزحوا داخلياً منذ اندلاع أعمال العنف في 15 أبريل" إضافة إلى 319,000 آخرين عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

والذين لم يتمكنوا من الفرار يعتاشون على القليل من الإمدادات. وفي البلد 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وفق الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن ولايات "غرب دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والولاية الشمالية" استقبلت العدد الأكبر من النازحين.

وقال خبير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "البلد برمته بات رهينة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، أنها أبلغت طرفي الصراع بالسودان "الجيش والدعم السريع" بوجود تقارير تشير إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة جدة قبل أيام، مطالبين الطرفين بالالتزام بما وُقّع عليه.

ومساء الاثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار المقرر لأسبوع، حيّز التنفيذ، وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات "الدعم السريع" في أماكن سيطرتها في عدد من شوارع العاصمة، وفق مراسل الأناضول.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدناً أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.