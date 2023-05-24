سياسة
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رائد فضاء دنماركي يحذر من خطر تأخُّر أوروبا في سباق الفضاء العالمي
أفاد رائد فضاء دنماركي بأن أوروبا معرضة لخطر التأخر بسباق الفضاء العالمي والتقنيات الرئيسية. وحالياً لا يمكن لوكالة الفضاء الأوروبية إطلاق رحلات أوروبية مأهولة إلى الفضاء سوى من خلال التعاون الدولي.
رائد فضاء دنماركي يحذر من خطر تأخُّر أوروبا في سباق الفضاء العالمي
صورة أرشيفية لمحطة الفضاء الدولية / صورة: AP Archive
24 مايو 2023

قال رائد الفضاء الدنماركي أندرس مونسن إن أوروبا معرضة لخطر التأخر بسباق الفضاء العالمي والتقنيات الرئيسية، وذلك في تعليقات قبل الانطلاق في رحلته الثانية إلى الفضاء في بعثة تابعة لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في أغسطس/آب.

ويأمل مونسن الذي سيكون أول رائد فضاء غير أمريكي يقود كبسولة الفضاء كرو دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، أن ينطلق يوماً إلى الفضاء في مهمة أوروبية مستقلة.

وقال في مقابلة لرويترز: "سيكون شرفاً كبيراً أن أنطلق على متن مركبة فضاء أوروبية".

ولا يمكن لوكالة الفضاء الأوروبية حالياً إطلاق رحلات أوروبية مأهولة إلى الفضاء سوى من خلال التعاون الدولي.

وتتصدر الولايات المتحدة حالياً "سباق الفضاء" مع تزايد ميزانية إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) منذ أن دعا البيت الأبيض عام 2020 لتخصيص أكبر ميزانية لها منذ عقود من أجل الوصول إلى القمر.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت ميزانية ناسا سنوياً لتصل إلى 32 مليار دولار عام 2023، وفقاً للموقع الرسمي الحكومي المعني بالإنفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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