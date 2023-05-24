سياسة
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شركة "ميتا" تبدأ الجزء الأخير من سلسلة تسريح عشرة آلاف من الموظفين
في شهر مارس/آذار أصبحت ميتا أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن اعتزامها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف. وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.4% في معاملات ما قبل افتتاح السوق.
شركة "ميتا" تبدأ الجزء الأخير من سلسلة تسريح عشرة آلاف من الموظفين
قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج خلال اجتماع إن نحو أربعة آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في أبريل/نيسان في أعقاب خفض أقل في مارس. / صورة: Reuters
24 مايو 2023

قال مصدر مطلع إن شركة "ميتا" بدأت، الأربعاء، تنفيذ الجزء الأخير من جولة تسريح الموظفين، التي تتألف من ثلاثة أجزاء في إطار خطة أُعلنت في مارس لتسريح عشرة آلاف موظف.

وفي شهر مارس أصبحت ميتا أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن اعتزامها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف.

وتسبب ذلك في خفض عدد موظفي الشركة إلى ما كان عليه منتصف عام 2021 تقريباً في أعقاب موجة التوظيف التي ضاعفت قوتها العاملة منذ عام 2020.

وتوجه بعض الموظفين لمنصات مثل "لينكدإن" الأربعاء، للإعلان عن تسريحهم في جولة كان من المتوقع أن تخفض بعمق فرق مبيعات الإعلانات والتسويق والشراكات.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.4% في معاملات ما قبل افتتاح السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في مارس إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الجولة الثانية للشركة سيتم على ثلاث "مراحل" على مدى عدة أشهر تنتهي إلى حد كبير في مايو/أيار. وأوضح أن بعض الجولات الأصغر يمكن أن تستمر بعد ذلك.

وبشكل عام، فإن التخفيضات طالت الوظائف غير الهندسية بشكل كبير.

وقال زوكربيرج خلال اجتماع إن نحو أربعة آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في أبريل/نيسان في أعقاب خفض أقل في مارس.

وجاء تسريح موظفي شركة ميتا بعد شهور من تراجع نمو الإيرادات وسط ارتفاع التضخم وتراجع الإعلانات الرقمية عما كانت عليه التجارة الإلكترونية إبان جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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