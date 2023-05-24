سياسة
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أكار يتفقد الحدود مع سوريا ويؤكد: قواتنا تنفذ مهمات ناجحة لضمان الأمن
زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء الشريط الحدودي بين بلاده وسوريا، وأجرى جولة تفقدية للقوات العسكرية المتمركزة هناك.
أكار يتفقد الحدود مع سوريا ويؤكد: قواتنا تنفذ مهمات ناجحة لضمان الأمن
وزير الدفاع التركي يتفقد الشريط الحدودي مع سوريا / صورة: AA
24 مايو 2023

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، جولة تفقدية إلى القوات العسكرية المتمركزة في الشريط الحدودي بين بلاده وسوريا.

ورافق أكار في أثناء جولته رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أوسيفر، وقائد الجيش الثاني متين غوراك.

وزار وزير الدفاع مخفراً للجيش التركي على الشريط الحدودي، وتلقى معلومات من القادة المعنيين حول التدابير المتخذة في المنطقة.

واستفسر أكار من أحد العسكريين في المخفر الواقع بولاية هطاي، عمّا إذا كان هناك مجال للعبور غير القانوني من الشريط الحدودي.

وقال العسكري التركي الذي يحمل رتبة الملازم إن المنطقة تخضع لرقابة أمنية مشددة جداً وإن العبور غير القانون فيها غير ممكن.

وجاء سؤال أكار رداً على مزاعم حول وجود تراخٍ في الشريط الحدودي حول منع دخول المهاجرين من سوريا إلى أراضي تركيا.

وشدّد الوزير أكار في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة، إن مزاعم العبور غير القانوني من الحدود تنم عن معلومات ناقصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية تنفذ مهمات ناجحة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود في الوقت نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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