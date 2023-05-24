أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، جولة تفقدية إلى القوات العسكرية المتمركزة في الشريط الحدودي بين بلاده وسوريا.

ورافق أكار في أثناء جولته رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أوسيفر، وقائد الجيش الثاني متين غوراك.

وزار وزير الدفاع مخفراً للجيش التركي على الشريط الحدودي، وتلقى معلومات من القادة المعنيين حول التدابير المتخذة في المنطقة.

واستفسر أكار من أحد العسكريين في المخفر الواقع بولاية هطاي، عمّا إذا كان هناك مجال للعبور غير القانوني من الشريط الحدودي.

وقال العسكري التركي الذي يحمل رتبة الملازم إن المنطقة تخضع لرقابة أمنية مشددة جداً وإن العبور غير القانون فيها غير ممكن.

وجاء سؤال أكار رداً على مزاعم حول وجود تراخٍ في الشريط الحدودي حول منع دخول المهاجرين من سوريا إلى أراضي تركيا.

وشدّد الوزير أكار في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة، إن مزاعم العبور غير القانوني من الحدود تنم عن معلومات ناقصة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة التركية تنفذ مهمات ناجحة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود في الوقت نفسه.