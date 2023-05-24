سياسة
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انتخابات تركيا.. أكثر من 1.8 مليون يصوّتون في الخارج والمعابر الحدودية
بلغ عدد الناخبين الأتراك الذي صوتوا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أكثر من 1.8 مليون ناخب في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.
انتخابات تركيا.. أكثر من 1.8 مليون يصوّتون في الخارج والمعابر الحدودية
أكثر من 1.8 مليون يصوّتون في الخارج والمعابر الحدودية بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية / صورة: AA
24 مايو 2023

شارك مليون و835 ألفاً و295 ناخباً تركياً حتى الأربعاء في التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وحسب معلومات من اللجنة العليا للانتخابات التركية فإن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات متواصلة منذ 20 مايو/أيار الجاري لدى الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وبحلول الساعة 18:00 من اليوم الأربعاء (3 ت.غ)، بلغ عدد من صوّتوا في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية، مليوناً و835 ألفاً و295.

وتنتهي عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي) من اليوم الأربعاء، فيما تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو/أيار.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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