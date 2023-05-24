سياسة
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شراكة حصرية.. مروحية "ألبين" بدون طيار التركية تدخل السوق الماليزي
وقّعت شركة "تيترا" التركية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة "أيرودين" الماليزية لإدخال الأولى مروحيتها المسيرة "ألبين" إلى السوق الماليزي، ضمن معرض لانكاوي (ليما 2023)، أحد أكبر المعارض الدفاعية في آسيا.
شراكة حصرية.. مروحية "ألبين" بدون طيار التركية تدخل السوق الماليزي
المروحة المُسيّرة "ألبين" التركية في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2023) بماليزيا / صورة: AA
24 مايو 2023

وقّعت شركة "تيترا" التركية للتكنولوجيا الأربعاء اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة "أيرودين" الماليزية لإدخال الأولى مروحيتها المسيرة "ألبين" إلى السوق الماليزي.

وشاركت "تيترا" وهي إحدى شركات الصناعات الدفاعية التركية في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2023)، أحد أكبر المعارض الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى هامش المعرض جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة "تيترا" ومجموعة أيرودين الرائدة عالمياً بتزويد خدمات المسيرات، ووقع الاتفاقية عن شركة "تيترا"، مديرها العام داوود يلماز.

وستدخل مجموعة "أيرودين" وشركة "تيترا" بخبرتها القوية في تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة، بشراكة حصرية لإيجاد حلول مبتكرة بسوق صناعة المسيّرات.

ووفقاً للاتفاقية تعمل "تيترا" شريكاً تقنيّاً للمروحيات بدون طيار ومجموعة "أيرودين" في مجال الخدمات اللوجستية والاستخبارات والمراقبة والكشف والاستطلاع.

ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء نظام بيئي قوي يزيد من قابلية استخدام التقنيات وإمكانية الوصول إليها من خلال توحيد جهود كلتا الشركتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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