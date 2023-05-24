سياسة
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الضفة الغربية.. إطلاق صاروخ للمرة الأولى تجاه مستوطنة إسرائيلية
عثر الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء على منصة إطلاق صواريخ قرب جنين شمالي الضفة الغربية، تمت من خلالها محاولة إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة إسرائيلية.
الضفة الغربية.. إطلاق صاروخ للمرة الأولى تجاه مستوطنة إسرائيلية
إطلاق صاروخ للمرة الأولى تجاه مستوطنة إسرائيلية / صورة: TRT Arabi
24 مايو 2023

أعلنت وسائل إعلام عبرية رسمية مساء الأربعاء إطلاق صاروخ من الضفة الغربية تجاه مستوطنة إسرائيلية وانفجاره في الهواء دون بلوغ وجهته.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية تجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اقتصر الإطلاق على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين شمالي الضفة الغربية على قاذفة استخدمت بإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة شاكيد".

وأوضحت أن عملية الإطلاق "كانت فاشلة".

فيما قال مصدر عسكري كبير في تصريح صحفي لوسائل إعلام عبرية دون الكشف عن هويته إنه "كانت توجد كمية ضئيلة من المواد المتفجرة في القاذفة لا تكفي لأكثر من بضعة أمتار".

وأضاف أن القذيفة الصاروخية "انفجرت على بعد 3 أمتار فقط من انطلاقها".

وتابع: "يدور الحديث عن أنبوب حديدي برأس من الورق المقوى، لم يكن يوجد أي تهديد للسكان بأي مرحلة".

من جانبه قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في بيان مقتضب على تويتر إن "قوة عسكرية كانت تهم بنشاط عسكري قرب طولكرم عثرت على منصة إطلاق صواريخ وهمية إذ جرى تحويلها لمعالجة قوات الأمن"، دون مزيد من التفاصيل.

في السياق ذاته نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو قالت إن فلسطينيين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إطلاق الصاروخ.

وكتب على ورقة ظهرت بجوار القاذفة: "كتيبة العياش - إطلاق صاروخ قسام 1 على مغتصبة شاكيد - الأربعاء 24 مايو/أيار 2023 والقادم أعظم".

​​​​​​​ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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