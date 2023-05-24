أعلنت إدارة الهجرة التركية الأربعاء أن إجمالي عدد الأجانب في البلاد يبلغ 4 ملايين و990 ألفاً و663 شخصاً.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة أن عدد السوريين الموجودين في البلاد تحت الحماية المؤقتة يبلغ 3 ملايين و381 ألفاً و429 شخصاً.

وأفاد البيان أن عدد السوريين الذين عادوا طواعية وبشكل آمن ومشرف إلى بلادهم بلغ 554 ألفاً و114 شخصاً.

وأشار إلى أن عدد الأجانب الخاضعين للحماية الدولية بلغ 300 ألف و720، فيما بلغ عدد الأجانب المقيمين بتصريح إقامة مليوناً و308 ألفاً و514 نسمة.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للأجانب في تركيا 4 ملايين و990 ألفاً و663، وفق البيان.