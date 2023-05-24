أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد "المضي قدماً" ببيع مقاتلات F-16 لتركيا.

جاء ذلك حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، لدى سؤاله عن تلقِّي البيت الأبيض أي إشارة من الكونغرس حيال هذا الخصوص قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها الأحد.

وقال كيربي إن "موقف الرئيس لم يتغير، ولا نزال نرغب في المضي قدماً بذلك".

وأضاف: "توصيتي ربما التحدث إلى مكتب السيناتور (بوب) مينينديز أو الأعضاء في الكونغرس للتحدث عن توقعاتهم".

وأردف: "كل ما يمكنني فعله هو التحدث باسم الرئيس ولم يتغير شيء بشأن رغبته بالمضي قدماً في ذلك، في طائرات F-16".