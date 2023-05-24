سياسة
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"موقفنا لم يتغير".. واشنطن تريد المضي قدماً ببيع مقاتلات F-16 لتركيا
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد "المضي قدماً" ببيع مقاتلات F-16 لتركيا. جاء ذلك في سؤال تلقَّاه كيربي بهذا الخصوص قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها الأحد.
"موقفنا لم يتغير".. واشنطن تريد المضي قدماً ببيع مقاتلات F-16 لتركيا
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي / صورة: AFP
24 مايو 2023

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد "المضي قدماً" ببيع مقاتلات F-16 لتركيا.

جاء ذلك حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، لدى سؤاله عن تلقِّي البيت الأبيض أي إشارة من الكونغرس حيال هذا الخصوص قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها الأحد.

وقال كيربي إن "موقف الرئيس لم يتغير، ولا نزال نرغب في المضي قدماً بذلك".

وأضاف: "توصيتي ربما التحدث إلى مكتب السيناتور (بوب) مينينديز أو الأعضاء في الكونغرس للتحدث عن توقعاتهم".

وأردف: "كل ما يمكنني فعله هو التحدث باسم الرئيس ولم يتغير شيء بشأن رغبته بالمضي قدماً في ذلك، في طائرات F-16".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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