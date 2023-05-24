بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي بشأن سوريا الذي عقد في موسكو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن جاوش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي لافروف.

وأضاف البيان أن جاوش أوغلو ولافروف بحثا القضايا المتعلقة بالاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو بشأن سوريا.​​​​​​​

وكان وزراء الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو والروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد والإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقدوا اجتماعاً بالعاصمة الروسية في 10 مايو/أيار الجاري، وأعلنوا عن اتفاقهم على تسهيل ضمان عودة السوريين إلى وطنهم الأم "بشكل طوعي وآمن ومشرف".