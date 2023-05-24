شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الناخبين من مواطنيه في الخارج على مشاركتهم بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 مايو/ أيار الجاري.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر، الأربعاء: "اكتملت عملية التصويت في الخارج بعد أن بدأت في 20 مايو، أود أن أشكر إخوتي البعيدين عن مسقط رأسهم، الذين تدفقوا إلى صناديق الاقتراع لإظهار إرادتهم وأشكر كل من يمثل شعبنا بكل فخر في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن عمليات التصويت في المعابر الحدودية ستستمر حتى الساعة 17:00 (3ت.غ) من يوم 28 مايو الجاري.

ودعا جميع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، إلى الاستفادة من إمكانية التصويت في المعابر والمنافذ الحدودية.

وأشاد أردوغان بالمشاركة الكبيرة في عملية التصويت بالخارج، قائلاً: "كما في انتخابات 14 مايو، فقد حققتم رقماً قياسياً في المشاركة بالعملية الانتخابية رغم عراقيل تنظيم PKK الإرهابي وأعداء الديمقراطية".

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح الأجداد سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، على حين نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.