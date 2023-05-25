سياسة
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فلسطين تطالب الأمم المتحدة بإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
بعث المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسائل إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن طالب فيها باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
فلسطين تطالب الأمم المتحدة بإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
وزير الأمن القومي الإسرائيلي في أثناء اقتحامه باحات المسجد الأقصى / صورة: Reuters
25 مايو 2023

طالبت فلسطين الأربعاء الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف "الانتهاكات الإسرائيلية".

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وفق بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية.

وتتعلق الرسائل حسبما ورد في البيان "باستمرار إسرائيل، بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين الفلسطينيين وجميع الأنشطة الاستيطانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي".

وأشار منصور في الرسائل إلى "عملية الاقتحام التي نفذها الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم".

والأحد، اقتحم بن غفير ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأثار اقتحامه الذي يعد الثاني منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022، إدانات واسعة ودعوات لوقف التصعيد.

وشدد السفير الفلسطيني "على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بالسيادة الإسرائيلية في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن".

كما أشار منصور إلى "ضرورة إدانة مجلس الأمن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد أيضاً "على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ".

ودعا منصور إلى "العمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً على أهمية المساءلة من أجل "حماية الشعب الفلسطيني وردع مزيد من الانتهاكات".​​​​​​​

وقال السفير الفلسطيني، إن "مسيرة الأعلام الإسرائيلية تُظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح"، مشيراً إلى "الشعارات البغيضة التي جرى ترديدها خلال المسيرة بما في ذلك الموت للعرب".

والخميس الماضي، سمحت الحكومة الإسرائيلية، لـ"مسيرة الأعلام" بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس وسط هتافات مسيئة ومعادية ضد الفلسطينيين والعرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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