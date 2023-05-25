سياسة
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أوكرانيا.. قصف جديد على كييف وأنباء عن إصابة قائد القوات الاوكرانية
كييف تتعرض للقصف للمرة الـ12 خلال الشهر الجاري، ووسائل إعلام روسية تدّعي إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس نتيجة ضربة صاروخية.
أوكرانيا.. قصف جديد على كييف وأنباء عن إصابة قائد القوات الاوكرانية
شوارع وميادين كييف غارقة في الظلام مع انقطاع الكهرباء بسبب الهجمات الروسية / صورة: AA
25 مايو 2023

أكد الجيش الأوكراني يوم الخميس أن دفاعاته الجوية صدت هجوماً "ضخماً" شنته القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف بواسطة أنظمة طائرات بلا طيار، مشيراً إلى أنه الهجوم الثاني عشر الذي تتعرض له العاصمة هذا الشهر.

وصرح سيرجي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف في منشور على تطبيق تليغرام بأنه وفقاً للمعلومات الأولية فالهجوم الضخم الذي شنته روسيا بواسطة أنظمة الطائرات بلا طيار الإيرانية "شاهد".

وشدد بوبكو على أن "جميع الأهداف الجوية التي كانت متجهة نحو كييف دمرتها دفاعاتنا الجوية."

وأشار رئيس الإدارة المدنية والعسكرية بوبكو إلى أن الهجوم السابق الذي تعرضت له كييف وقع قبل أربعة أيام.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفاً في القصف الروسي على أوكرانيا، إذ شهدت ليلة الأربعاء تعرض عدد من المدن الأوكرانية تحديداً خاركيف شرق أوكرانيا، وتشرنيفستي غرب البلاد لغارات جوية روسية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وسائل إعلام روسية أمس الأربعاء، إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في الرأس جراء ضربة صاروخية روسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع لم تسمّه قوله إن زالوجني أصيب بالرأس جراء ضربة صاروخية على مركز قيادة أوكراني قرب مدينة خيرسون أوائل مايو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن "زالوجني يخضع لعملية جراحية في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية".

فيما لم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق من الجانب الأوكراني على الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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