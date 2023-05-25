سياسة
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واشنطن تحذر من هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من الصين
أعلنت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها رصدت مجموعة من الأنشطة مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية مدعومة من الصين وتُعرف باسم "فولت تايفون"، محذرة من استهداف هذه الجهة قطاعات البنى التحتية في جميع أنحاء العالم.
واشنطن تحذر من هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من الصين
اختراق / صورة: مواقع تواصل
25 مايو 2023

أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت الأربعاء أنّ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وفي تحذير مشترك قالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إنّها رصدت "مجموعة من الأنشطة" مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية دولة الصين وتُعرف أيضاً باسم "فولت تايفون".

وأضاف التحذير المشترك أنّ "هذا النشاط يؤثّر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتّحدة" ويمكن للجهة التي تنفّذ هذا الهجوم "أن تطبّق نفس الأساليب (...) في جميع أنحاء العالم".

بدورها، قالت مايكروسوفت في بيان منفصل إنّ "فولت تايفون" تنشط منذ منتصف 2021 وإنها استهدفت عدداً من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصاً البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأمريكية حيث تملك الولايات المتّحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.

وحذّرت مايكروسوفت في بيانها من أنّ هذا الهجوم يهدّد بإحداث "اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية".

وأضافت المجموعة التكنولوجية الأمريكية أنّ "السلوك المرصود يشير إلى أنّ الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) دون اكتشافها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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